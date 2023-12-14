Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir Yeniden Aday Adayı Oldu

Muğla'nın Ortaca ilçesi Belediye Başkanı Alim Uzundemir yeniden Belediye Başkanlığı için aday adaylığını açıkladı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Muğla il binasında geçekleştirdiği basında toplantısında Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir yeniden adaylığını açıkladı.

Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir yaptığı basın toplantısında" 2019'da Ortaca'da Allah'ın izniyle halkın desteğiyle belediye başkanı seçildim. 5 yıldan beri de bu kadar olumsuzluklara rağmen biliyorsunuz pandemi, Ukrayna-Rusya savaşı, depremler, yangınlar dünyanın nasıl ekonomisinin belini büktüyse ülkemizde de etkilendik. Ülkemiz etkilenince neticede belediyemiz ve belediyeler de etkilendi. Buna rağmen 60 yıllık Ortaca Belediyesi'nin en fazla hizmet eden dönemini geçirdik. Ben şunu gördüm, belediyeciliğin bir okulu yok. Belediyecilik yaşantıyla, tecrübeyle olan bir şey. İlk dönemimizin ilk 2 senesinde baya bir sıkıntılar yaşadık. Bunu her belediye başkanı yaşıyor. O dönemi acemilik dönemi olarak görüyorum. Ama önümüzdeki dönem daha profesyonelce hizmet edeceğimize inanıyorum. Buradan da bu sene 2 tane belediye başkanımızı kaybettik. Ben buradan onlara da Allah'tan rahmet diliyorum. Şu ana kadar bütün görev yapmış belediye başkanlarımıza da teşekkür ediyorum. Rabbim Ortaca için memleketimiz için ne hayırlısıyla onu nasip etsin "dedi. - MUĞLA