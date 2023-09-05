Orta Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Gabon'daki Darbe Konusunda Arabuluculuk Yapıyor

Orta Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu'nun (ECCAS), Gabon'daki darbe konusunda arabulucu olarak görevlendirdiği Orta Afrika Cumhuriyeti (OAC) Cumhurbaşkanı Faustin Archange Touadera, askeri yönetimin lideri Brice Oligui Nguema ile görüştü.

Orta Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu'nun (ECCAS), Gabon'daki darbe konusunda arabulucu olarak görevlendirdiği Orta Afrika Cumhuriyeti (OAC) Cumhurbaşkanı Faustin Archange Touadera, askeri yönetimin lideri Brice Oligui Nguema ile görüştü.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Touadera, ECCAS arabulucusu sıfatıyla Gabon'un başkenti Librevil'e gitti.

Burada, dün "geçiş hükümeti cumhurbaşkanı" olarak yemin eden Nguema tarafından kabul edilen Touadera, ardından askeri yönetim tarafından alıkonulan Cumhurbaşkanı Ali Bongo'yu ziyaret etti.

Touadera'ya başta OAC Dışişleri Bakanı Sylvie Baipo Temon olmak üzere bazı hükümet üyelerinden oluşan bir heyet de eşlik etti.

OAC Cumhurbaşkanı Touadera'nın, Bongo'nun serbest kalması ve Fas'a sürgüne yollanması için Nguema'ya teklifte bulunduğu iddia edildi.

Bongo hala şahsi konutunda alıkonulurken, Fransız eşi Sylvia Bongo ve oğlu Jalil Bongo'nun cumhurbaşkanlığı sarayında tutulduğu belirtiliyor.

Bongo'nun diğer oğlu Noureddin Bongo ise vatana ihanet suçlamasıyla darbenin ilk saatlerinde askeri yönetim tarafından gözaltına alınmış ve yakın arkadaşlarının evlerinde arama yapılmıştı.

Noureddin Bongo'nun Cumhurbaşkanlığı Sarayı yerleşkesinde bulunan Cumhuriyet Muhafızları binasında tutulduğu tahmin ediliyor.

ECCAS, merkezini geçici olarak Ekvator Ginesi'ne taşıdı

Öte yandan, Gabon'un ECCAS üyeliği darbe nedeniyle askıya alındığı için örgütün Librevil'deki merkezi, geçici olarak ECCAS dönem başkanlığını üstlenen Ekvator Ginesi'nin başkenti Malabo'ya taşındı.

ECCAS üyesi ülkelerin liderleri dün Malabo'da toplanmış ve Gabon'un üyeliğinin, anayasal düzene dönene kadar askıya alındığını duyurmuştu.

ECCAS üyeleri arasında Angola, Burundi, Orta Afrika Cumhuriyeti, Çad, Kongo Cumhuriyeti, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Sao Tome ve Principe, Ekvator Ginesi, Gabon ve Ruanda bulunuyor.

Gabon'da darbe

Gabon'da 30 Ağustos'ta ulusal televizyon binasına giren bir grup asker, yönetimi ele geçirdiklerini duyurmuştu.

"Kurumların Geçişi ve Restorasyonu Komitesi (CTRI)" isimli askeri yönetim, 26 Ağustos'taki seçimlerin iptal edildiğini ve ülke sınırlarının kapatıldığını açıklamıştı.

CTRI liderliğine de Cumhuriyet Muhafızları Komutanı General Brice Oligui Nguema'nın getirildiği bildirilmişti.

Mevcut Cumhurbaşkanı Ali Bongo Ondimba, 26 Ağustos'taki cumhurbaşkanı seçimlerini üçüncü kez kazanmış, oy verme işleminin son saatlerinde "şiddet" uygulandığı gerekçesiyle sokağa çıkma yasağı getirilmiş ve oy sayımı sürerken internet kısıtlanmıştı.

General Nguema, dün düzenlenen törenle, Anayasa Mahkemesi önünde yemin ederek, resmen "geçiş hükümetinin cumhurbaşkanı" olmuştu.

Baba Omar Bongo ilk kez 1967'de cumhurbaşkanı seçilmiş, 2009'da hayatını kaybettiğinde koltuğuna oğlu Ali Bongo oturmuştu.

Bongo ailesi, 56 yıldır Gabon'u yönetiyordu.