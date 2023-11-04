Örsan Öymen CHP Genel Başkanlığı'na aday olmayacağını açıkladı

Eski CHP Parti Meclisi üyesi Örsan Öymen, CHP 38. Olağan Kurultayı'nda CHP Genel Başkanlığı'na aday olmayacağını duyurdu. Öymen, kurultayın parti içindeki bozuk düzenin bir parçası olduğunu belirterek, CHP ve Türkiye'nin kaybeden olduğunu ifade etti.

Eski CHP Parti Meclisi üyesi Örsan Öymen, CHP 38. Olağan Kurultayı'nda CHP Genel Başkanlığı'na aday olmayacağını açıkladı. Öymen, "Kurultay, partideki bozuk düzenin bir parçası veya uzantısı olanların 'yarışına' dönüştürülmüştür. Bu nedenle CHP Genel Başkan Aday Adaylığı'ndan çekilmeye karar verdim. Bu Kurultay'da, kim kazanırsa kazansın, kaybeden ne yazık ki CHP ve Türkiye olmuştur" dedi.

Eski CHP Parti Meclisi üyesi Örsan Öymen, CHP 38. Olağan Kurultayı'nda; önce Kurultay Onur Üyesi olarak konuşma yaptı. Öymen daha sonra, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Genel Başkan adayı olmayacağını duyurdu.

Öymen'in mesajı şöyle:

"CHP 38. Olağan Kurultay süreci ne yazık ki, medya ambargosu, adaylık imza tekeli, delegeye yönelik baskılar gibi uygulamalar nedeniyle, anti-demokratik bir ortamda gerçekleşmiştir. Kurultay, partideki bozuk düzenin bir parçası veya uzantısı olanların 'yarışına' dönüştürülmüştür. Bu nedenle CHP Genel Başkan Aday Adaylığı'ndan çekilmeye karar verdim. Bu Kurultay'da, kim kazanırsa kazansın, kaybeden ne yazık ki CHP ve Türkiye olmuştur."