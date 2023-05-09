Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, orman yangınlarıyla mücadele konusunda Türkiye'nin sahip olduğu araç ve teknolojileri açıkladı. Bakan Kirişci ayrıca, her aileden bir kişinin mutlaka sosyal güvenceye sahip olmasını temin edeceklerini söyledi.

'ORMANLARIMIZI 776 KULEDEN 7/24 TAKİP EDİYORUZ'

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Keskin ilçesindeki mitingin ardından kent merkezine geçerek Kırıkkale Valiliğini ziyaret etti. Vali Vekili Ahmet Ferhat Özen'den il hakkında brifing alan Bakan Kirişçi, daha sonra Kırıkkale Üniversitesi'nde düzenlenen toplantıda tarım sektörü temsilcileri ile bir araya geldi. Kirişçi, "Ormanlarımızı 776 kuleden 7/24 takip ediyoruz. Bunların 184'ü akıllı kule. İnsan olmadan da oradan o bilgileri toplamamız mümkün" dedi.

Her aileden bir kişinin mutlaka sosyal güvenceye sahip olmasını temin edeceklerini söyleyen Bakan Kirişçi, "Böylelikle de kırsaldan kente göçün önlenmesi konusunda önemli bir adım atıyoruz. 'Akıllı Köy Projesi'yle bunu gerçekleştireceğiz. 'Akıllı Köy' konseptine uygun ev sahibi olmak isteyen her bir köy sakini 'İlk Evim Projesi'nde olduğu gibi, oradaki şartlar ne ise o şartlarda ev sahibi olacaklar. Şayet kendi evi var ama kırsala uygun hale getirilsin istiyor, onlara da özel finans sağlayarak bu binaların, bu yapıların değişim ve dönüşümünü gerçekleştireceğiz" ifadesini kullandı. Toplantı, Bakan Kirişci'nin konuşmasının ardından soru cevap bölümüyle sona erdi.