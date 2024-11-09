Orman Yangınlarına Müdahale Süresi 11 Dakikaya Düşürüldü

'YANGINLARA MÜDAHALE SÜRESİNİ DÜŞÜRDÜK'

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Yozgat'ın Sorgun ilçesinde AK Parti ilçe teşkilatı tarafından düzenlenen kongre sonrası Yozgat Valiliğini ziyaret etti. Ardından AK Parti Merkez İlçe Olağan Kongresine katılan Yumaklı, orman yangınlarına müdahale süresini 40 dakikadan 11 dakikaya düşürdüklerini söyledi. Bakan Yumaklı, "14 dört tane insansız hava araçlarıyla 7/ 24 Türkiye'yi gözleyen, gözetleyen bir orman teşkilatımız var. Eğer öyle olmasaydı biz orman yangınlarına müdahaleyi 40 dakikadan 11 dakikaya kadar düşüremezdik. Başka ülkelerde aylarca, haftalarca süren orman yangınları var. Bunların büyük bir çoğunluğu da belki imkanlar açısından bizden çok daha iyiler. Ancak biz şu anda o imkanı Türkiye'nin yeşil vatanını müdafaa etmek için kullanıyoruz" dedi.

Sahipsiz hayvanlarla ilgili kanuna ilişkin eleştirilere değinen Yumaklı, "Bu yasal düzenlemenin bir cümlesi bile hayvanlara eziyet etmeyi meşru görecek bir içerikte değildir. Birisinden birisini seçmek gibi bir şey yoktur. Bizim görevimiz, amacımız vatandaşımızın sorununu çözmek. Bununla ilgili de 1 milyar 800 milyon liralık bir kaynak ayırdık" ifadelerini kullandı.