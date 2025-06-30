Orman Yangınları Sonrası 50 Bin Vatandaş Güvenli Bölgelere Alındı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir, Bilecik ve Hatay'daki orman yangınları sonrası 50 binin üzerinde vatandaşın güvenli bölgelere alındığını açıkladı. Yangınlarda 64 konut, 3 işyeri ve 20 ahırın hasar gördüğü belirtilirken, acil yardım ödeneği olarak toplam 60 milyon TL gönderildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, " İzmir, Bilecik ve Hatay'da meydana gelen orman yangınları sonrası 50 binin üzerinde vatandaşımız geçici olarak güvenli bölgelere alındı" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından İzmir, Bilecik ve Hatay'da meydana gelen orman yangınlarına ilişkin açıklama yaptı. Yerlikaya açıklamasında, " İzmir, Bilecik ve Hatay'da meydana gelen orman yangınları sonrası 50 binin üzerinde vatandaşımız geçici olarak güvenli bölgelere alındı" ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya, yangınlarda meydana gelen hasarlara ilişkin ise, "İlk belirlemelere göre Bilecik'te 64 konut, 3 iş yeri ve 20 ahır, İzmir'de 132 konut ve 1 iş yeri hasar gördü. Bilecik ve İzmir illerimiz için 'Genel Hayata Etkililik Kararı' alındı. AFAD tarafından ilk etapta Bilecik Valiliğine 30 milyon TL, İzmir Valiliğine de 30 milyon TL olmak üzere toplam 60 milyon TL acil yardım ödeneği gönderildi" açıklamasını yaptı.

Yerlikaya, yangından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Devletimiz tüm kurumlarıyla yangından etkilenen vatandaşlarımızın yanındadır. Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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