Orgeneral Musa Avsever Genelkurmay Başkanı olarak atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genelkurmay Başkanlığı'na Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever'i atadı. Avsever, mevcut görevi uhdesinde kalmak suretiyle yerine bir isim atanıncaya kadar Genelkurmay Başkanı olarak görev yapacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genelkurmay Başkanlığı'na Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever'i atadı. Avsever, mevcut görevi uhdesinde kalmak suretiyle yerine bir isim atanıncaya kadar Genelkurmay Başkanı olarak görev yapacak.

Yaşar Güler, Milli Savunma Bakanı olarak atandığı için Genelkurmay Başkanlığı boşalmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever'i Genelkurmay Başkanlığı'na atadı. Atama kararı, İletişim Başkanlığı resmi Twitter hesabından bu akşam duyuruldu. İletişim Başkanlığı açıklaması şöyle:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler'i Milli Savunma Bakanı olarak atamış olması sebebiyle, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever mevcut görevi uhdesinde kalmak suretiyle yerine bir isim atanıncaya kadar Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirilmiştir."