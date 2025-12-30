Haberler

Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Suriyeli mevkidaşı ile bir araya geldi

Güncelleme:
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Suriye Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Nureddin Ali Na'san'ı askeri törenle karşıladı. Orgeneral Bayraktaroğlu, törenin ardından Tümgeneral Ali Na'san ile ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
