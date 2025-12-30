Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Suriyeli mevkidaşı ile bir araya geldi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Suriye Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Nureddin Ali Na'san'ı ile bir araya geldi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Suriye Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Nureddin Ali Na'san'ı askeri törenle karşıladı. Orgeneral Bayraktaroğlu, törenin ardından Tümgeneral Ali Na'san ile ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi. - ANKARA