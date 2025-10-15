Haberler

Organize Sanayi Bölgeleri 23 Yılda İki Kat Büyüdü

Organize Sanayi Bölgeleri 23 Yılda İki Kat Büyüdü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'deki Organize Sanayi Bölgeleri'nin (OSB) son 23 yılda önemli bir büyüme gösterdiğini açıkladı. OSB'lerin sayısı 191'den 371'e, toplam alanı ise 48 bin hektardan 130 bin hektara yükseldi. Ayrıca, istihdam da 415 binden 2 milyon 700 bine çıkartıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Son 23 yılda Osb'lerimizin sayısını 191'den 371'e, toplam alanını 48 bin hektardan 130 bin hektara çıkardık" dedi.

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin üretim üsleri Organize Sanayi Bölgelerinin ( Osb ) büyümeye devam ettiğini belirtti. Son 23 yılda Osb'lerin sayısının 191'den 371'e çıktığını ve toplam alanının 48 bin hektardan 130 bin hektara yükseldiğini açıklayan Bakan Kacır, Osb'lerdeki istihdamın ise 415 binden 2 milyon 700 bine yükseltildiğini belirtti. Bakan Kacır, pylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye'nin üretim üsleri Organize Sanayi Bölgeleri büyümeye devam ediyor. Ankara Anadolu Geri Dönüşümcüleri İhtisas OSB ve Çorum Merkez 2'nci OSB şehirlerimize ve ülkemize hayırlı olsun. Son 23 yılda OSB'lerimizin sayısını 191'den 371'e, toplam alanını 48 bin hektardan 130 bin hektara çıkardık. OSB'lerde üretimde olan yatırım yeri sayısını 11 binden 60 bine, istihdamı 415 binden 2 milyon 700 bine yükselttik. Organize Sanayi Bölgelerini yüksek teknolojiye dayalı, katma değerli üretimin merkezleri haline getirdik. Tüm imkanlarımızla sanayicilerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Şara Moskova'da! Rusya lideri Putin ile bir araya geldi

Tarihi kare! 5000 km yol giden Şara'nın Putin'den tek bir isteği var
Adalet Bakanı Tunç'tan Rojin Kabaiş açıklaması: Adli Tıp'tan uzman mütalaası talep edildi

Rojin Kabaiş dosyasına Bakan Tunç el attı! Olayı aydınlatacak gelişme
Pervin Buldan'ın isim vererek teşhir ettiği vekil: Bana cinsiyetçi mesaj gönderdi

İşte Buldan'ın Meclis kürsüden ismini vererek teşhir ettiği vekil
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gittiği lokantada ayranın fiyatını duyan süt üreticisi isyan etti: Ben sütün litresini...

Gittiği lokantada ayranın fiyatını duyan süt üreticisi isyan etti
İşte Adnan Oktar'ın kediciklerle keyif çattığı villanın son hali

İşte kediciklerle keyif çattığı villanın son hali
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.