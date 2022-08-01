Ordu politika haberi... Bakan Akar: "(ABD ordusundan YPG/PKK'lı elebaşı için taziye mesajı) Bir akıl tutulması, izahı yok bunun. Amerikalı müttefiklerimiz yarın bir gün... Ordu haberleri: Bakan Akar: "(ABD ordusundan YPG/PKK'lı elebaşı için taziye mesajı) Bir akıl tutulması, izahı yok bunun. Amerikalı müttefiklerimiz yarın bir gün hatırladıklarında üzülecekler. Bakan Akar: "(ABD ordusundan YPG/ Pkk'lı elebaşı için taziye mesajı) Bir akıl tutulması, izahı yok bunun. Amerikalı müttefiklerimiz yarın bir gün hatırladıklarında üzülecekler." - ANKARA İhlas Haber Ajansı / Politika PKK YPG Politika Haberler

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