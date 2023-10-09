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Ordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel Siirt Valisi'ni Ziyaret Etti

Ordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel, Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Dr. Kemal Kızılkaya'yı makamında ziyaret etti. Ziyarette Vali Kızılkaya, Korgeneral Tokel'e ve beraberindeki heyete teşekkür etti.