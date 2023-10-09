Ordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel Siirt Valisi'ni Ziyaret Etti
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Ordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel, Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Dr. Kemal Kızılkaya'yı makamında ziyaret etti. Ziyarette Vali Kızılkaya, Korgeneral Tokel'e ve beraberindeki heyete teşekkür etti.
2. Ordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel, Siirt Valisi Kemal Kızılkaya'yı ziyaret etti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Korgeneral Tokel, Siirt Valiliğine ziyarette bulundu.
Valilik şeref defterini imzalayan Tokel, Vali Kızılkaya ile bir süre makamında görüştü.
Kızılkaya, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Tokel ve beraberindeki heyete teşekkür etti.
Korgeneral Tokel de Vali Kızılkaya'ya yeni görevinin hayırlı olmasını diledi.
Ziyarette, Şırnak 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük ve Siirt 3. Komando Tugay Komutan Yardımcısı Yarbay Hüseyin Altınışık da yer aldı.