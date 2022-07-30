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Ordu politika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan Ordu'dan ayrıldı

Ordu politika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan Ordu'dan ayrıldı

Ordu haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan Ordu'dan ayrıldı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu'da katıldığı toplu açılış töreni programının ardından kentten ayrıldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Ordu'dan ayrıldı

ORDU - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu'da katıldığı toplu açılış töreni programının ardından kentten ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 16.00'da Ordu'nun Altınordu ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlar ile buluşmak için kente geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu Stadyumu, Fatsa OSB ve eğitim yatırımları ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine katıldı, burada fındık fiyatlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Programına katılmak üzere yola çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı taşıyan Cumhurbaşkanlığı'na ait uçak, Ordu- Giresun Havalimanı'na saat 13.30 sıralarında iniş yaptı. Programını tamamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, son olarak Ordu Büyükşehir Belediyesi'nde düzenlediği toplantının ardından karayolu ile Ordu-Giresun Havalimanı'na intikal etti. Cumhurbaşkanlığına ait uçak ile harekete geçen Erdoğan, saat 22.35 itibariyle kentten ayrıldı.

İhlas Haber Ajansı / Selim Kuşcu - Politika

Recep Tayyip Erdoğan Giresun Ordu Politika Güncel Haberler

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