Ordu haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan uçak Ordu'ya iniş yaptı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ordu haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan uçak Ordu'ya iniş yaptı

Ordu haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan uçak Ordu'ya iniş yaptı

Edinilen Ordu haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu'da katılacağı toplu açılış töreni için Ordu-Giresun Havalimanı'na iniş yaptı.

 - Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu'da katılacağı toplu açılış töreni için Ordu- Giresun Havalimanı'na iniş yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 16.00'da Ordu'nun Altınordu ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlar ile buluşacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu Stadyumu, Fatsa OSB ve eğitim yatırımları ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine katılacak. Programına katılmak üzere yola çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı taşıyan Cumhurbaşkanlığı'na ait uçak, Ordu-Giresun Havalimanı'na saat 13.30 sıralarında iniş yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet Meydanı'nda halka hitap edecek, fındık fiyatlarını açıklayacak ve toplu açılışı gerçekleştirecek. - ORDU

İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Giresun Ordu Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title