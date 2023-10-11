Ordu'da yakalanan DEAŞ üyesi adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı

Ordu'da gözaltına alınan Irak uyruklu DEAŞ üyesi, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, Irak uyruklu DEAŞ üyesi F.A.J.A'nın Ordu'da saklandığı evde yakalandı. Şüpheli, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Ordu'da gözaltına alınan Irak uyruklu DEAŞ üyesi, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hakkında ifadesinin alınmasına yönelik yakalama kararı bulunan Irak uyruklu DEAŞ üyesi F.A.J.A'nın (25), Ordu'da olduğu ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti.

Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler F.A.J.A'yı, Kumru ilçesine bağlı Yeniakçaalan Mahallesi'nde saklandığı evde yakaladı.

Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından Kumru Adliyesine sevk edildi.

Savcılıktaki ifadesinin ardından F.A.J.A, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.