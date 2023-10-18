Ordu'da Uyuşturucu Operasyonunda 5 Şüpheli Tutuklandı

Ordu'da polis ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yapılan operasyonda yakalanan 5 şüpheli, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Operasyonlarda toplam 12 şahıstan 5'si çıkartıldıkları adli mercilerce tutuklanırken, 7 şahıs hakkında da adli işlem başlatıldı.

Ordu'da polis ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yapılan operasyonda yakalanan 5 şüpheli, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şehrin farklı noktalarında son bir hafta içerisinde yapılan operasyonlarda 4 gram metamfetamin, 509 gram sentetik kannabioid, 4,5 kilogram esrar, 2 adet sentetik ecza, 10 gram kokain, 16 gram skunk ve 5 adet ecstasy maddesi ele geçirildi. Operasyonlarda toplam 12 şahıstan 5'si çıkartıldıkları adli mercilerce tutuklanırken, 7 şahıs hakkında da adli işlem başlatıldı. - ORDU