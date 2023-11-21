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Ordu'da polis ekipleri tarafından aranan 24 şahıs yakalandı

21 Kasım 2023 15:19 , Son Güncelleme: 15:21 Politika Haberleri Abone Ol

Ordu'da polis ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda aranması bulunan 24 şahıs yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 165 şahıs hakkında işlem yapıldı. Yakalanan şahıslardan 12'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.