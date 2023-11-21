Ordu'da polis ekipleri tarafından aranan 24 şahıs yakalandı
Ordu'da polis ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda aranması bulunan 24 şahıs yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 165 şahıs hakkında işlem yapıldı. Yakalanan şahıslardan 12'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ordu'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar çerçevesinde aranması bulunan 24 şahıs yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 165 şahıs hakkında çeşitli maddelerden işlem yapıldı.
Ekiplerin yürüttükleri çalışmalar çerçevesinde ayrıca, farklı suçlardan aranması olan 24 şahıs çalışmalar neticesinde yakalandı. Adli mercilere sevk edilen bu şahıslardan 12'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ORDU