Ordu'da oy kullanma işlemi başladı

ORDU - Ordu'da vatandaşlar saat 08.00 itibarıyla sandık başına giderek oylarını kullanmaya başladı.

Saat 08.00 itibarıyla Türkiye genelinde olduğu gibi Ordu'da da oy kullanma işlemleri başladı. İl genelinde 590 bin 426 seçmen 2 bin 92 sandıkta oy kullanma işlemlerini gerçekleştiriyor. Sandıkların açılması ile birlikte vatandaşlar oy kullanacağı okullara giderek vatandaşlık görevini yerine getiriyor.

Ordu Hamdullah Suphi Tanrıöver Ortaokulu'nda 1060 nolu sandıkta ailesi ile birlikte oyunu kullanan Ordu Valisi Tuncay Sonel, "Ordu genelinde ülkemizin her ilinde olduğu gibi saat 08.00 itibarıyla cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekilliği seçimleri sorunsuz başladı. Tüm kamu görevlisi ve çalışma arkadaşlarımız görevi başında. Biz de bugün vatandaşlık görevimizi ailemizle birlikte yerine getirdik. Oyumuzu kullandık. İlimiz genelinde 590 bin 426 seçmen, 2 bin 92 sandıkta sorunsuz bir şekilde seçim oy verme işlemlerine başladı" dedi.

Vatandaşlar ise seçimlerin hayırlı olmasını temenni ettiler.