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Ordu'da Kaçakçılık Operasyonunda Çok Sayıda Ürün ve Tabanca Ele Geçirildi

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Ordu'da polis ekipleri tarafından kaçakçılık ile mücadele çerçevesinde yürütülen operasyonlarda çok sayıda kaçak ürün ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi, şüpheli 4 şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

Ordu'da polis ekipleri tarafından kaçakçılık ile mücadele çerçevesinde yürütülen operasyonlarda çok sayıda kaçak ürün ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi, şüpheli 4 şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde Altınordu, Fatsa, Ünye ve Çamaş ilçelerindeki 8 adreste yapılan aramalarda 7 adet elektrikli sigara sarma makinesi, 160 bin 400 adet bandrolsüz boş makaron, 19 bin adet içi tütün doldurulmuş makaron, 2 adet elektronik sigara, 116 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. Ünye ilçesi girişinde bulunan uygulama noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramada ise 1 adet ruhsatsız tabanca ve 15 adet mermi ele geçirildi.

Çalışmalarda yakalanan toplamda 4 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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