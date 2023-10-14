Ordu'da DEAŞ üyesi bir kişi gözaltına alındı

Ordu'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ordu 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan 47 yaşındaki Irak uyruklu K.M.K'nin Altınordu ilçesine bağlı Kayabaşı Mahallesi'nde olduğu belirlendi.

Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan Altınordu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri düzenledikleri operasyonla K.M.K'yi gözaltına aldı.