Ordu'da Cumhuriyetin 100. Yılı Sivil Toplum Buluşmaları düzenlendi

Ordu'da, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce düzenlenen "Cumhuriyetin 100. Yılı Sivil Toplum Buluşmaları" programı gerçekleştirildi.

Vali Muammer Erol, kentteki bir otelde organize edilen programda, sivil toplum kuruluşlarında bulunan vatandaşların emeğini, gayretini ve samimiyetini takdirle karşıladığını söyledi.

Sivil toplum kuruluşlarının, toplum içerisinde önemli görevler üstlendiklerini belirten Erol, sivil toplum kuruluşlarının demokrasinin bir örneği olduğuna işaret etti.

Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Türköz ise program kapsamında gerçekleştirilen toplantıların amacının STK'ler ile bir araya gelerek istişarede bulunmak, görüşlerini almak olduğunu aktardı.

Türköz, sivil toplumun gelişmesine vesile olan hizmetleri geliştirirken, bir araya gelerek vazifelerini yerine getirmeye çalıştıklarını vurgulayarak, "İkinci yüzyılda Türkiye nasıl bir sivil toplum olmalı? Geleceğe nasıl güvenle bakabiliriz? Topluma devletin sunması gereken hizmetleri hangi yoldan, nasıl kanalize etmeliyiz? Bu konularda sizlerin görüşlerinizi almak istiyoruz. Toplantıda hem sektörü hem de sektörün kamudan beklentilerini konuşacağız." dedi.