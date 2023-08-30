Ordu'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamaları

Ordu'da düzenlenen törenlerle 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yıl dönümü kutlandı. Törenler, Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladı ve çeşitli etkinliklerle devam etti.

Ordu'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yıl dönümü, düzenlenen törenlerle kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, Şarkiye Mahallesi'ndeki Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladı.

Burada düzenlenen törende protokol tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile Atatürk Anıtı'ndaki tören sona erdi.

Çelenk koyma töreninin ardından, valilik makamında tebrikat töreni yapıldı.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına, Ordu Lisesi önünde yapılan kutlama töreni ile devam edildi.

30 Ağustos Zafer Bayramı törenine, Ordu Valisi Muammer Erol, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Milliyetçi Hareket Partisi Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, İl Jandarma Komutanı Albay Numan Öksüz, İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş, Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören ve protokol üyeleri katıldı. - ORDU