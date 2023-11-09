Ordu Büyükşehir Belediyesi, Troy Kart sistemine geçiyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Filistin'e soykırım niteliğindeki saldırılara tepki olarak yerli ve milli kart Troy Kart sistemine geçiyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Filistin'e soykırım niteliğindeki saldırılara tepki olarak yerli ve milli kart Troy Kart sistemine geçiyor.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, yaptığı açıklamada, Troy Kart sistemine geçeceklerini açıkladı. Başkan Güler, "Ordu Büyükşehir Belediyesi ailesi olarak bankamız ile yaptığımız görüşmeler neticesinde, çalışma arkadaşlarımızın tüm kartlarının yerli ve milli "Troy" kart sistemine geçirilmesi hususunda anlaşmamızı sağladık. Hayırlı olsun" dedi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, daha önce İsrailli bir firma ile yapılan dalga enerjisi yatırım protokolünü tek taraflı olarak feshetmiş, tüm sosyal tesislerde İsrail menşeili ürün, yiyecek ve içecek kullanılmasını yasaklamıştı. - ORDU