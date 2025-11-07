Haberler

Orban: Barış Zirvesi İçin Sadece Birkaç Konu Kalıyor

Güncelleme:
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ABD-Rusya görüşmelerinde çözülmesi gereken bazı konuların kaldığını ve bu konuların hallolması halinde Budapeşte'de bir barış zirvesi düzenlenebileceğini açıkladı.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşme öncesinde yaptığı açıklamada, "ABD-Rusya görüşmelerinde bir veya iki konu hala çözülmemiş durumda. Bu konular çözülürse, birkaç gün içinde Budapeşte'de bir barış zirvesi düzenlenebilir" dedi.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek üzere Washington'a hareket ettiği sıralarda uçakta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ukrayna Savaşı'nın çözüm yollarının görüşmenin ana maddelerinden biri olacağını kaydeden Orban, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Trump arasında Budapeşte'de görüşme gerçekleştirmesi için çözülmesi gereken birkaç sorun kaldığını söyledi. Orban, "ABD-Rusya görüşmelerinde bir veya iki konu hala çözülmemiş durumda. Bu konular çözülürse, birkaç gün içinde Budapeşte'de bir barış zirvesi düzenlenebilir ve tarafların anlaşmasına bağlı olarak ateşkes ilan edilip Ukrayna'ya barış gelebilir" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, 16 Ekim'de Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için Putin ile Macaristan'da bir araya geleceklerini duyurmuştu.Trump, 23 Ekim'de yaptığı başka bir açıklamada da, Putin ile Macaristan'da gerçekleştirmeyi planladığı görüşmeyi diplomatik çabalarda ilerleme kaydedilemediği gerekçiyle iptal ettiklerini belirtmişti. - BUDAPEŞTE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
