Orban: Barış Yanlısı Tek Ülkeler Macaristan ve ABD
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği ortak basın açıklamasında Rusya- Ukrayna Savaşı'na ilişkin, "Barış yanlısı tek ülkeler Macaristan ve ABD, diğer bütün Avrupalı ülkeler savaşa devam etmek istiyor" dedi. - WASHINGTON
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika