Önümüzdeki Çeyrek Asra Damga Vuracak Projeleri Devreye Alıyoruz

?ÖNÜMÜZDEKİ ÇEYREK ASRA DA DAMGA VURACAK PROJELERi DEVREYE ALIYORUZ'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl'de esnaf ziyaretinin ardından Kültür Park'ta düzenlenen 'Halk Buluşması' programına katıldı. Burada konuşan Yılmaz, 'Bingöl için, Türkiye için durmadan çalışmaya devam edeceğiz. 21 yıldır her saatimizi, her dakikamızı, her bir anımızı Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletimize hizmet aşkıyla geçiriyoruz. Şehir şehir, bir taraftan eksiklikleri gideriyoruz, önümüzdeki çeyrek asra da damgasını vuracak projeleri bir bir devreye alıyoruz. 'Etnik, dini ve bölgesel milliyetçilik yapmayacağız' dedik. Batıda ne varsa, doğuda o olacak, dedik. Çok şükür bugün geldiğimiz noktada bu sözlerimizin arkasındayız ve epeyce bir mesafe aldık. Sadece bugünün ihtiyaçlarını karşılamadık, geçmişteki ihmalleri de telafi ederek yolumuza devam ettik. Laf üstüne laf koymadık, taş üstüne taş koyduk, buna da devam edeceğiz inşallah' dedi.

'ARTIK BÖLGEMİZDE HUZUR VE GÜVEN ORTAMI VAR'

Bölgenin artık terörle anılmadığını belirten Yılmaz, 'Çok şükür bugün artık bölgemizde, Bingöl'de huzur ve güven ortamı var. Huzurun, güvenin olmadığı yerde ne kamu yatırımı ne de özel yatırım olur. Huzur en büyük teşviktir. Huzur en güçlü destektir. Bölgemizde terör olaylarının sona ermesi, bugün sahip olduğumuz huzur ve güven ortamı, en büyük güvencemizdir. Bu konuda da gayret eden, canını dişine takan herkese şükranlarımı sunuyorum. Aynı zamanda bu ortamda çok ciddi demokratik adımlar attık. Vesayetçi yapıları tasfiye ettik. Başörtüsü ile uğraşan zihniyeti gündemimizden kaldırdık. Bugün başı açık, başı örtülü bütün kardeşlerimiz her yerde rahatlıkla görev yapabiliyorlar. Kürtçe, Zazaca, insanların ana dilleri, bu konudaki tabuları da ortadan kaldırdık. Şu anda herkes rahat bir şekilde kimliğini ifade edebiliyor, inancı doğrultusunda yaşıyor. Biz bütün kimliklere saygılıyız ama kimlik siyasetine de karşıyız. Hiç kimse insanımızın kimliği üzerinden siyaset yapmaya kalkışmasın. Hiç kimse insanımızın kimliğini sömürmeye, üzerinden başka projeler uygulamaya kalkışmasın. Bu millet birliğini, beraberliğini inşallah ebediyete kadar devam ettirecek. Yeni dönemde en büyük önceliklerimizden bir tanesi de deprem bölgelerindeki yaraları sarmak olacaktır. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, her birimiz üzerimize ne düşüyorsa sonuna kadar gerçekleştireceğiz' diye konuştu.

Yılmaz,konuşmasının ardından kentten ayrıldı.