Zafer Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Hatay Belediye Başkan adayı ise Ömer Şakrak oldu. Vatandaşlar, Ömer Şakrak'ın kim olduğunu merak ediyor. Peki, Ömer Şakrak kimdir? Zafer Partisi Hatay Belediye Ömer Şakrak kimdir? Zafer Partisi Hatay Belediye Başkan adayı Ömer Şakrak kaç yaşında, nereli?

ÖMER ŞAKRAK KİMDİR?

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu.1979 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde başladığı uzmanlık eğitimini tamamladı.1986 senesinde doçentlik, 1993 senesinde profesörlük ünvanını aldı.