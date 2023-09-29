Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan hakkında PKK elebaşı Öcalan hakkındaki sözleri nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "28. Dönem Milletvekili Ömer Öcalan'ın 29 Eylül 2023 tarihinde 'Ailelerimizle örgütlü ve özgür yaşamı büyütüyoruz' temalı programa katılarak, 'Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılması için mücadele etmekteyiz, mücadelemiz sayın Öcalan ve Kürdistan özgür olana dek devam edecektir' şeklinde sözler söylediği ve bu sözlerin muhtelif haber sitelerinde yayınladığı tespit edilmiş olup, bahse konu açıklamaların 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında suç unsuru içerdiği değerlendirildiğinden, adı geçen milletvekili hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca re'sen soruşturma başlatılmıştır" denildi. - ANKARA