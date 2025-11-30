Haberler

Ömer Çelik ve Bilal Erdoğan, Genç Türkiye Forumu'nda Bir Araya Geldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik ve İlim Yayma Vakfı Başkanı Bilal Erdoğan, Şanlıurfa'da düzenlenen 11. Genç Türkiye Forumu'na katılarak gençlerle 'Gençlerin Terörsüz Türkiye Algısı' konusunu masaya yatırdı.

1) ÖMER ÇELİK VE BİLAL ERDOĞAN, 11. GENÇ TÜRKİYE FORUMU'NA KATILDI

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Şanlıurfa'da düzenlenen 11. Genç Türkiye Forumu'na katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, bir dizi temas ve ziyaretlerde bulunmak üzere Şanlıurfa'ya geldi. Çelik ve Erdoğan, bir otelde 'Gençlerin Terörsüz Türkiye Algısı' temasıyla düzenlenen programa katıldı. Programda, gençlerin teröre karşı bilinçlendirilmesi ve bu sürece dair katkılarının artırılması amacıyla değerlendirmelerde bulunuldu. Gençler, gün boyu oluşturulan masalarda hazırladıkları çalışmaları sunarak sorular yöneltti. Programda, Ömer Çelik ve Bilal Erdoğan'ın yanı sıra Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Türkiye Gençlik STK'ları Platformu (TGSP) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Ustaosmanoğlu, gençler ve davetliler yer aldı.

Basına kapalı gerçekleşen ve moderatörlüğünü Dilara Sayan'ın yaptığı genel müzakere oturumunun ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Ömer Çelik, TGSP'nin çeşitli başlıklarda masalar oluşturarak detaylı çalışmalar yürüttüğünü belirtti. Çelik, gençlerin hazırladığı kapsamlı soruların titiz çalışmaların ürünü olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Ortaya çıkan tablo, genç arkadaşlarımızın Türkiye'nin sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasi meselelerine hakimiyetlerini gösteriyor. Sorular hem çok kapsamlı hem de incelikliydi. Her bir konuyu farklı açılardan değerlendirdikleri, 360 derece bir bakış açısı ortaya koydukları görülüyor. Bu çalışmalar bizim için de yol gösterici olacak; siyaset alanındaki yol haritalarımızı güncellememizde önemli katkılar sunacak. Buradaki misafirperverlik, organizasyonun başarısı ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen gençlerin katılımı büyük bir zenginlik oluşturdu. Benim için de son derece verimli bir deneyim oldu" dedi.

'BU SÜRECIN ÖZNESI GENÇLERDIR'

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan da gençlerin foruma gösterdiği ilgiden memnuniyet duyduğunu belirtti. Gençlerin uzmanlar eşliğinde konulara dair bilgi edinerek daha güçlü kanaatlere ulaştığını vurgulayan Erdoğan, "Bugünkü misafirimiz Ömer Çelik oldu. Gençler, Terörsüz Türkiye sürecini uzmanlarla birlikte ele aldıklarında daha doğru bilgilerle donanıyor ve yeni çözüm önerileri üretebiliyor. Bu kadar önemli bir konunun Şanlıurfa'da, bölgedeki gençlerle ve üniversite öğrencileriyle birlikte çalışılmış olması çok değerlidir. Üniversitelerinizde ve kendi aranızda bu süreci konuşmaya devam edin. Çünkü bu sizin konunuz; objesi değil, öznesi olduğunuz bir mesele. Burada elde edilen sonuçları bizler de ilgili bakanlıklar ve kurumlarla paylaşacağız" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Netanyahu, İsrail Cumhurbaşkanı'ndan resmen af talep etti

Netanyahu, Cumhurbaşkanı'ndan resmen affını istedi
Yozgat'ta dev altın rezervi keşfi! Değeri yaklaşık 4 milyar dolar

Bir ilimizde dev altın keşfi! Milyarlarca dolardan bahsediliyor
Kara kış İstanbul'un kapısında! Tarih verildi, lapa lapa yağacak

Kara kış İstanbul'un kapısında! Tarih verildi, lapa lapa yağacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Başını otomobile çarptığı çocuğu yere fırlattı! Dehşet anları kamerada

Bulun bu adamı! Küçük kıza yaptığı skandal hareket kameraya yansıdı
Papa 14. Leo, Lübnan'a gitmek üzere Türkiye'den ayrıldı

4 gün sonra Türkiye'ye böyle veda etti! İşte Papa'nın yeni durağı
Filipe Luis, 1.5 yıl önce başladığı teknik direktörlük kariyerinde şimdiden kazandığı kupa sayısıyla dikkat çekti

Teknik adamlığa 1.5 yıl önce başladı! Kazandığı kupa sayısına bakın
Papa'nın Türkiye ziyareti kriz çıkardı! MHP'nin ardından bir tepki de Destici'den

MHP'den sonra bir sert tepki de Destici'den: Bunun adı hesaplaşmadır
Başını otomobile çarptığı çocuğu yere fırlattı! Dehşet anları kamerada

Bulun bu adamı! Küçük kıza yaptığı skandal hareket kameraya yansıdı
Trump, dede rolüyle gündemde: Torunuyla keyifli bir gün geçirdi

Dünyayı sarsan lider, torunuyla yumuşadı: Trump'ın en sakin günü
Partizan taraftarları, Obradovic'in ayrılığını antrenmanda protesto etti

Takımdan ayrıldı, taraftarlar dayanamayıp salonu bastı
Sular çekildi, tarihi kalıntılar gün yüzüne çıktı

Sular çekildi, tarihi kalıntılar gün yüzüne çıktı
Şükran günü şoku: Ağırlığa dayanamayan masa devrildi

Masa ağırlığa dayanamadı, Aile neye uğradığını şaşırdı
Yargıtay'dan emsal karar! Tek bir 'tık' dahi evliliğinizi yıkabilir

Yargıtay'dan emsal karar! Tek bir 'tık' dahi evliliğinizi yıkabilir
Anlaşma tamamlandı! Abdullah Avcı Süper Lig'e geri dönüyor

Anlaşma tamamlandı! 1.5 yıl sonra Süper Lig'e geri dönüyor
Volkan Demirel'in hedefinde Galatasaray'ın iki yıldızı birden var

Hedefinde Galatasaray'ın iki yıldızı birden var
Dursun Özbek'in Sadettin Saran'ın teklifi neden reddettiği belli oldu

Sadettin Saran'ın teklifini reddetmesinin sebebi meğerse buymuş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.