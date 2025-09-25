Ömer Çelik Üsküdar'da Gençlerle Buluştu

ÜSKÜDAR'da ' Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' programı kapsamında gençlerle ve esnaflarla bir araya gelen AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Ak Parti gibi Türkiye ve Dünya siyasetine damga vuran bir siyasetin içinde çok genç yaşta aslında tarihin nasıl yapıldığına şahit oluyorsunuz" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik 'Türkiye Yüzyılı' programı kapsamında Üsküdar'a geldi. İlçedeki programında gençlerle ve esnaflarla bir araya gelen Çelik'e, AK Parti Üsküdar İlçe Başkanı Taha Sarıcaoğlu, AK Parti Üsküdar İlçe Kadın Kolları Başkanı Elif Kızıldağ ve partililer eşlik etti. Programın ardından Çelik esnaflarla ve gençlerle görüşüp sohbet etti.

'TARİHİN OLUŞUMUNA ŞAHİTLİK ETMEK SON DERECE KIYMETLİ BİR ŞEYDİR'

Üsküdar'da gençlerle bir araya gelen Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanı'mız gibi dünya tarihine yön veren, AK Parti gibi Türkiye ve Dünya siyasetine damga vuran bir siyasetin içinde çok genç yaşta aslında tarihin nasıl yapıldığına şahit oluyorsunuz. Bazen geçmişte yaşanan olayı anlamak için bir sürü kitap okumak gerekir. Çünkü farklı bakış açıları vardır. Halbuki sizin şöyle bir şansınız olacak, günümüzde dünya siyasetini etkileyen öyle olaylar oluyor ki, yarın bir gün bunların kitapları yazıldığında siz 'Bunları doğru veya da değil' olarak teyit edebileceksiniz. Ben AK Parti'nin içindeydim. Dolayısı ile tarihin oluşumuna şahitlik etmek son derece kıymetli bir şeydir. O yüzden bu yaptığımız toplantıları bu buluşmalarımız çok önemseyin. Bunlara çok kıymet verin" dedi.