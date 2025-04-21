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Ömer Çelik'ten Terörsüz Türkiye Vurgusu

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı ve MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin çağrısıyla yeni bir sayfanın açıldığını belirterek, terörsüz Türkiye hedefinin önemini vurguladı. Ayrıca Papa'nın Gazze'deki çatışmalara ilişkin mesajını değerlendirdi.

Ak Parti Sözcüsü Çelik: "Cumhurbaşkanımızın, Sayın Bahçeli'nin ortaya koyduğu irade ve tarihi çağrıyla birlikte yepyeni bir sayfa açılmış durumda"

"Papa'nın son mesajı, 'Gazze'de silahlar bırakılsın' idi, bu derece hakkaniyetli mesajlardı. Bir kez daha Katolik dünyasına baş sağlığı diliyoruz"

"Bölge haklarının başına felaket getirmeye çalışanlara karşı bu dirayeti gösteriyoruz"

"'Terörsüz Türkiye' hedefi vatandaşlarımızın faydasına olacak, geleceğimizin terör yoluyla esir alınmasına karşı, geleceğimiz üzerine ipotekler oluşturmasına karşı, Türkiye'nin terör meselesinden kurtulmuş olarak ilerlemesi gerektiğinin açık ifadesidir. Bu şekilde bakacağız meseleye"

ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Merkezi'nde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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