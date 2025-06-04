Ömer Çelik'ten Suriye Hükümeti ve SDG Anlaşması Açıklaması

Ömer Çelik'ten Suriye Hükümeti ve SDG Anlaşması Açıklaması
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Suriye hükümeti ile SDG arasında bir anlaşma yapıldığını ve bölgelerin Suriye devletine bırakılacağını duyurdu. Ayrıca, Netanyahu'nun yolsuzluk sorgusu ve PKK'nın feshedilmesi gerektiğini belirtti.

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik : "Suriye hükümeti ile SDG arasında bir anlaşma yapıldı. Anlaşma çerçevesinde o bölgeleri Suriye devletine bırakacaklar"

"Bu katliam şebekesinin başındaki Netanyahu, yolsuzluktan çapraz sorguya alındı"

"Soykırım şebekesi Gazze halkı karşısında mağlup olacak. ve bu şebeke eninde sonunda uluslararası mahkemelerde yargılanacak"

"Bizim listemizde CHP vardı. CHP 'Hiçbir parti ile bayramlaşmayacağız' diye açıklama yapmışlar. Biz kendi bayramlaşma trafiğimizi heyetler vasıtasıyla sürdüreceğiz"

"PKK terör örgütünün tüm yapılarıyla feshedilmesi ve silah bırakılması gerekmektedir"

"Özerk bir yapının yetkilileri gibi Türkiye yetkilileriyle görüştük gibi bir ifade doğru değildir"

"Sınırımızda terör devletine müsaade etmeyeceğiz dedik"

ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK sonrası açıklamalarda bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Putin'den Trump'a: Ukrayna'nın İHA saldırısına yanıt vermem gerekiyor

Trump'la görüşen Putin'den çok net "Ukrayna" sözleri
İnfaz düzenlemesi yürürlüğe girdi

Binlerce tutukluya bayram öncesi müjde! Beklenen karar geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan'ı kabul etti

Beştepe'de sürpriz görüşme! Erdoğan, muhalefet liderini kabul etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Futbolseverlere müjde! Dev yarı final şifresiz kanalda

Futbolseverlere müjde! Dev yarı final şifresiz kanalda
İlkay'ın Galatasaray'dan istediği maaş ortaya çıktı

Gemileri yaktı geliyor! İşte Süper Lig devinden istediği maaş
İsveç'te izole ada evinin fiyatı şaşkınlık yarattı

Ada üzerindeki satılık evin fiyatı şaşkınlık yarattı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
İngiltere, Ukrayna'ya İHA tedarikini 10 katına çıkarıyor

İngiltere'nin bu hamlesi Rusya'yı çok kızdıracak
Prens Harry, annesi Prenses Diana'nın soyadını almak istiyor

Kraliyet ailesinde yeni kriz! Asi Prens şimdi de soyadını değiştiriyor
Emekli Tümgeneralin oğlunun ölümünde sır perdesi aralandı: Sırtından vuruldu, cesedi taşındı

Emekli Tümgeneralin oğlunun ölümünde sır perdesi 7 yıl sonra aralandı
Survivor'dan kaçar gibi ayrılan Hikmet'in nereye gittiği belli oldu

Survivor'dan kaçar gibi ayrılan Hikmet'in nereye gittiği netleşti
Pelin Öztekin'den çapkınlık itirafı

Verdiği kilolarla gündeme gelen Pelin Öztekin'den çapkınlık itirafı
İnfaz paketi kanun teklifi TBMM'de kabul edildi

Meclis'te kabul edilip yasalaştı! Binlerce kişi bugün tahliye oluyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.