Ömer Çelik'ten Suriye Hükümeti ve SDG Anlaşması Açıklaması

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik : "Suriye hükümeti ile SDG arasında bir anlaşma yapıldı. Anlaşma çerçevesinde o bölgeleri Suriye devletine bırakacaklar"

"Bu katliam şebekesinin başındaki Netanyahu, yolsuzluktan çapraz sorguya alındı"

"Soykırım şebekesi Gazze halkı karşısında mağlup olacak. ve bu şebeke eninde sonunda uluslararası mahkemelerde yargılanacak"

"Bizim listemizde CHP vardı. CHP 'Hiçbir parti ile bayramlaşmayacağız' diye açıklama yapmışlar. Biz kendi bayramlaşma trafiğimizi heyetler vasıtasıyla sürdüreceğiz"

"PKK terör örgütünün tüm yapılarıyla feshedilmesi ve silah bırakılması gerekmektedir"

"Özerk bir yapının yetkilileri gibi Türkiye yetkilileriyle görüştük gibi bir ifade doğru değildir"

"Sınırımızda terör devletine müsaade etmeyeceğiz dedik"

ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK sonrası açıklamalarda bulundu.