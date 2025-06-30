Ömer Çelik'ten Peygamber Efendimize Yapılan Saygısızlığa Tepki

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, bir mizah dergisinin Peygamber Efendimize yönelik yayımladığı karikatürü lanetleyerek, bunun sanat veya fikir özgürlüğü ile ilgisi olmadığını belirtti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bir mizah dergisi tarafından Peygamber Efendimize yapılan saygısızlığı lanetliyoruz. Bu yapılan çirkinliğin sanatla ya da fikir özgürlüğüyle ilgisi yoktur." ifadelerini kullandı.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, karikatürün yayımlanmasına tepki göstererek, şunları kaydetti:

"Bir mizah dergisi tarafından Peygamber Efendimize yapılan saygısızlığı lanetliyoruz. Bu yapılan çirkinliğin sanatla ya da fikir özgürlüğüyle ilgisi yoktur. Kutsallarımıza yapılan saygısızlık nefret suçudur ve lanetli bir eylemdir. Avrupa'daki faşistlerin kutsallarımıza dönük saygısızlığıyla nasıl mücadele ediyorsak, bu lanetli eylemlerle de öyle mücadele edeceğiz."

Kaynak: AA / Betül Bilsel - Politika
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