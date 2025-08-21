Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e Sert Yanıt

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in AK Parti'yi 'organize kötülük örgütü' olarak tanımlamasına tepki gösterdi. Çelik, Özel'in siyasi adresleri karıştırdığını belirterek sert eleştirilerde bulundu.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, " Özgür Özel'in CHP ile özdeşleşmiş konulara partimizi karıştırması hadsizliktir. 'Organize kötülük'lerin nerde olduğunu görmek istiyorsa, siyasi navigasyon güncellemesi yapması yeterli olacaktır." ifadelerini kullandı.

Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki ziyaretinin ardından yaptığı açıklamadaki sözlerine tepki göstererek, Özel'in çok ciddi bir "siyasi navigasyon" problemi yaşadığını ifade etti.

Paylaşımında, "Özgür Özel AK Parti'mize 'organize kötülük örgütü' demiş ve yine adresi şaşırarak CHP'ye söyleyeceği sözleri AK Parti'mize söylemiş." değerlendirmesinde bulunan Çelik, şöyle devam etti:

"Özgür Özel siyasi adreslerin, kavramların ve siyasi tabelanın yerini şaşırma konusunda büyük bir performansa sahip. CHP yönetimi için kullanması gereken tüm tanımları, adresi şaşırarak AK Parti'miz için kullanıyor. Oysa çok partili hayata geçtiğimizden beri demokrasi karşıtı 'organize işler' CHP'den sorulur. Cuntaları destekleyen 'organize milli irade sabotajları'nın adresi CHP'dir. Milletin sandıkta verdiği oyu hedef alan 'organize demokrasi düşmanlığı' CHP siyaseti olarak markalaşmıştır. Bugün de Özgür Özel yönetimi, milletin kaynaklarını 'organize bir kötülükle' gasp edenlerin savunma merkezi haline gelmiştir. Özgür Özel'in CHP ile özdeşleşmiş konulara partimizi karıştırması hadsizliktir. 'Organize kötülük'lerin nerde olduğunu görmek istiyorsa, siyasi navigasyon güncellemesi yapması yeterli olacaktır."

Kaynak: AA / Abdullah Özkul - Politika
