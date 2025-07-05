Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e Sert Yanıt

Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e Sert Yanıt
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı'nın sandıktan korktuğu yönündeki ifadelerini, siyasi cehaletin zirvesi olarak nitelendirdi ve eleştirilerde bulundu.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in saygısız bir üslupla Cumhurbaşkanımızın sandıktan korktuğunu söylemesi, siyasi cehaletin zirvesi olmuş" dedi.

AK Parti'li Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in saygısız bir üslupla Cumhurbaşkanımızın sandıktan korktuğunu söylemesi, siyasi cehaletin zirvesi olmuş. Özgür Özel'in temsil ettiği cehalet, artık muhalefet yapma biçimi açısından siyasi kimlik haline gelmiştir. Cumhurbaşkanımızın siyasi zaferlerinin hepsi sandık yoluyla gerçekleşmiştir. Özgür Özel'in ait olduğu siyasi geleneğin ise çok partili hayatımızda sandığa dönük saldırganlığı marka olmuştur. Cumhurbaşkanımızın siyasi hayatında, sandık en kıymetli yol arkadaşıdır. Özgür Özel'in içinde olduğu siyasi gelenek ise tarihi olarak sandığa hasım muamelesi yapmıştır. Özgür Özel'in meşru demokratik alanı tehdit eden sözleri yok hükmündedir. Türkiye'de demokratik süreçler, CHP'nin kurultay mantığıyla işlemiyor. Özgür Özel'in CHP'nin kurultay mantığıyla, demokrasinin aynı şey olmadığını anlaması kendine yapacağı en büyük iyiliktir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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