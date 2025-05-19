Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e Sert Sözler

Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e Sert Sözler
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı hakkında söylediklerine cevap vererek, Özel'in söylemlerinin Avrupa faşizminin kopyası olduğunu ifade etti.

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanımıza 'küresel bir lider değil, yerel bir diktatörsün' demiş. Cumhurbaşkanımıza karşı bu ifadeyi ilk ve en çok kullananlar, Avrupa faşistleridir" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanımıza 'küresel bir lider değil, yerel bir diktatörsün' demiş. Cumhurbaşkanımıza karşı bu ifadeyi ilk ve en çok kullananlar, Avrupa faşistleridir. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in genel başkanlığı 'kopyacı' bir genel başkanlıktır. Özgür Özel'in söylemlerinin çoğu Avrupa aşırı sağının kopyasıdır. Şimdi de Avrupa faşistlerinin tercümanlığına soyunmuş. Bırakın küresel liderliği, yerel bir lider bile olamamış birinin, Cumhurbaşkanımızın liderliği hakkında söz söylemesi trajik bir durumdur" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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