AK Parti'li Çelik: Özgür Özel, siyasi tarihimizin en çirkin iftiralarını üretiyor
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı hakkında yaptığı açıklamaları 'iftira üretim merkezi' olarak nitelendirdi ve siyasi yalanlar ürettiğini söyledi.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, " Özgür Özel, siyasi tarihimizin en çirkin iftiralarını üretiyor. Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanımızın yabancı bir devlet başkanıyla pazarlık yaparak meşruiyet arayışı içinde olduğunu ya da icazet almaya çalıştığını söylemesi siyasi tarihimizin en büyük yalanıdır" dedi.

AK Parti'li Ömer Çelik, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamaları bir kere daha siyasi alanın dışına çıkmıştır. Özgür Özel siyaset yapmıyor, iftira üretim merkezi olarak çalışıyor. Her gün yalan siyasetinde yeni bir rekor kırıyor. Özgür Özel, siyasi tarihimizin en çirkin iftiralarını üretiyor. Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanımızın yabancı bir devlet başkanıyla pazarlık yaparak meşruiyet arayışı içinde olduğunu ya da icazet almaya çalıştığını söylemesi siyasi tarihimizin en büyük yalanıdır. Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanımızın yabancı bir devlet başkanı tarafından tehdit edildiğini, bu nedenle pazarlık yaptığını söylemesi, siyasi akıldan ve ahlaktan tamamen yoksun sözlerdir" dedi.

'TÜRKİYE HAKKINDA GERÇEK BİR SİYASİ PERSPEKTİFİ YOK'

'Türkiye'de ve dünyada Özgür Özel'in sözlerini ciddiye alacak tek bir kişi yoktur' diyen Çelik, devamında şunları kaydetti:

"Özgür Özel'in Türkiye hakkında gerçek bir siyasi perspektifi yok. Ülkemizin etrafındaki gelişmeleri anlamıyor. Dünyadaki gelişmelerden haberi yok. Cumhurbaşkanımızın iradesini, bölgesel ve küresel karşısındaki yaklaşımını anlaması mümkün olmadığı için yaptığı tek iş iftira kampanyasıdır. Cumhurbaşkanımızın bölgesel ve küresel gelişmelerde nasıl bir yol izleyeceğini tüm dünya takip etmektedir. Özgür Özel'in bu dinamikleri iyi takip edip, öğrenme sürecine girmesinde fayda vardır."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
