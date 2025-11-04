Haberler

Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e Sert Eleştiriler

Güncelleme:
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı ve hükümetle ilgili ifadelerini siyasi cehalet olarak nitelendirerek sert eleştirilerde bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, " Özgür Özel'in Sayın Cumhurbaşkanı'mız, partimiz, ittifakımız ve hükümetimizle ilgili söyledikleri siyasi cehaletin en açık örneklerini oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Mizah tarihimizdeki 'Zihni Sinir Proceleri'nin siyasi türevi olan konuşmalarla karşı karşıyayız. CHP Genel Başkanı Sn Özgür Özel'in konuşmaları artık tümüyle siyasi tutarsızlık ve uydurma faaliyeti haline geldi.

Özgür Özel'in Sayın Cumhurbaşkanı'mız, partimiz, ittifakımız ve hükümetimizle ilgili söyledikleri siyasi cehaletin en açık örneklerini oluşturuyor. Bu konuşmalarda tarih bilinci, siyasi değerlendirme ve mantık adına hiçbir şey kalmadı. Sadece 'kes, kopyala, yapıştır' tarzıyla yapılan konuşmalar. Sn Özgür Özel'in sözlerinde siyasetin ve devletin ne anlama geldiğine, siyaset üretmenin ve muhalefet yapmanın nasıl olması gerektiğine dair en ufak bir bilinç yok."

Kaynak: AA / Aynur Ekiz - Politika
