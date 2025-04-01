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Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e Sert Eleştiriler

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in siyasi tutumunu eleştirdi ve bunu Türkiye'ye yönelik bir tehdit olarak nitelendirdi. Çelik, Özel'in muhalefet yapma yeteneğinden yoksun olduğunu vurguladı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in geldiği nokta bir siyasi muhalefet değil, Türkiye'yi topyekun tehdit etmektir" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in geldiği nokta bir siyasi muhalefet değil, Türkiye'yi topyekun tehdit etmektir. Özgür Özel, CHP'nin tüm dinamiklerini esir alarak, kurultayda kendi genel başkanlığını korumak için toplumsal ve ekonomik hayatı hedef almaktadır. Özgür Özel'in yeteneksiz siyasi performansı, siyasi tarihimizdeki en büyük 'siyasi fanatizm' ve 'sosyal bölücülük' olarak kayda geçmiştir" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel'in siyasi söyleminin fanatizm, tehdit, vatandaşları fişlemek olduğunu söyleyen Çelik, "Özgür Özel'in toplumsal hayatı bölmeye uğraşmak dışında bir muhalefet yeteneği olmadığı net şekilde görülmüştür. CHP'yi, bırakın sanal iktidar hayallerini, muhalefet yapma yeteneğinden bile yoksun bir hale düşürmüştür. Bütün siyasi söylemi siyasi fanatizm, tehdit, milli firmaları hedef almak, vatandaşlarımızı 'fişlemek' ve sosyal bölücülükten ibarettir. Özgür Özel'in Türkiye'nin kazanımlarına zarar vermek için yürüttüğü faaliyet sadece kendisine zarar verecektir. Vatandaşlarımız bu sahte siyaseti ve saldırgan siyasetçileri boykot edecektir" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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