Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e Sert Cevap: Vesayet İdeolojisi
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarını eleştirerek, bunun seçilmiş hükümeti hedef alan bir vesayet ideolojisi olduğunu belirtti.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in söyledikleri, seçilmiş hükümeti hedef alan vesayet ideolojisinin son sürümünden başka birşey değildir" dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarına tepki gösterdi. Çelik, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in söyledikleri, seçilmiş hükümeti hedef alan vesayet ideolojisinin son sürümünden başka birşey değildir. Bu siyasi muhalefet değil, sadece marjinal bir siyasettir. Normalleşme diye başlayan bir siyasi hikaye, vesayet zihniyetine park etmiştir" ifadelerini kullandı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika