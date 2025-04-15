Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e Sert Cevap: Vesayet İdeolojisi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in söyledikleri, seçilmiş hükümeti hedef alan vesayet ideolojisinin son sürümünden başka birşey değildir" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarına tepki gösterdi. Çelik, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in söyledikleri, seçilmiş hükümeti hedef alan vesayet ideolojisinin son sürümünden başka birşey değildir. Bu siyasi muhalefet değil, sadece marjinal bir siyasettir. Normalleşme diye başlayan bir siyasi hikaye, vesayet zihniyetine park etmiştir" ifadelerini kullandı. - ANKARA