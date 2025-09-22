Haberler

Ömer Çelik'ten Netanyahu'ya Tepki: 'Cumhurbaşkanımızla Mukayese Edilmesi Sefil'

Ömer Çelik'ten Netanyahu'ya Tepki: 'Cumhurbaşkanımızla Mukayese Edilmesi Sefil'
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bir TV kanalında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Netanyahu'yu mukayese eden ifadeleri lanetleyerek, bunun milletimize hakaret olduğunu belirtti. İlgili kanalın özür dilemesini talep eden Çelik, gereğinin yapılacağını vurguladı.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bir TV kanalında Sayın Cumhurbaşkanımız ile katil Netanyahu'yu mukayese eden bir cümlenin ekrana yansıtılmasını lanetliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız ile katil Netanyahu'yu yan yana anan her cümle sefildir ve milletimize hakarettir" dedi.

AK Parti'li Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bir TV kanalında Sayın Cumhurbaşkanımız ile katil Netanyahu'yu mukayese eden bir cümlenin ekrana yansıtılmasını lanetliyoruz. İnsanlık ittifakının gür sesi, devletimizin başı Sayın Cumhurbaşkanımız ile katil Netanyahu'yu yan yana anan her cümle sefildir ve milletimize hakarettir. İlgili kanal özür dilemiş, özür için gereğinin yapılması gerekir. Cumhurbaşkanımıza dönük saygısızlıklarla hukuki ve siyasi zeminde en net şekilde mücadele edeceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
