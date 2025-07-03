Ömer Çelik'ten Netanyahu'ya Sert Tepki: Yeni Bir Saldırganlık

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Netanyahu hükümetinin Batı Şeria'nın ilhakına yönelik açıklamalarını eleştirerek, bu durumu 'yeni bir saldırganlık' olarak nitelendirdi ve tüm dünya için tehdit olduğunu ifade etti.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Netanyahu hükümetinin üyelerinin Batı Şeria'nın ilhak edilmesine dönük açıklamaları yeni bir saldırganlıktır. Netanyahu hükümeti her gün yeni bir Nazi siyasetine imza atıyor. Bu tüm dünya için tehdittir" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Netanyahu hükümetinin üyelerinin Batı Şeria'nın ilhak edilmesine dönük açıklamaları yeni bir saldırganlıktır. Bu yaklaşımın çok daha büyük istikrarsızlaştırıcı sonuçları olacaktır. Bu saldırganlığın tüm dünya tarafından reddedilmesi gerekir. Netanyahu hükümeti her gün yeni bir Nazi siyasetine imza atıyor. Bu tüm dünya için tehdittir. Çağdaş Nazilerin bu saldırganlığına karşı herkes birlikte hareket etmelidir. Başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletine karşıt her girişimi reddediyoruz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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