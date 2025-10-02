Haberler

Ömer Çelik'ten Netanyahu Hükümetine Sert Tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Netanyahu hükümetinin Sumud Filosu'na saldırısını kınayarak, bu eylemin tüm insanlığa düşmanlık olduğunu söyledi. Çelik, dünya genelinin bu barbarca müdahale karşısında birleşmesi gerektiğini ifade etti.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik, "Soykırımcı Netanyahu Hükümetinin Sumud Filosu'na saldırısı, tüm insanlığa düşmanlıktır. Sumud Filosu'na dönük müdahale düşmanca ve barbarcadır. Tüm dünyanın bu barbarca müdahale karşısında tek ses olarak hareket etmesi gerekir" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Sumud Filosu, insanlık ittifakının mazlum Gazze halkına uzanmaya çalışan en asil ellerinden biridir. Soykırımcı Netanyahu şebekesi, Gazze halkına açlığı bir katliam biçimi olarak dayatmaktadır. Sumud Filosu'nun mensupları insanlık adına bu katliama karşı çıkmıştır. Soykırımcı Netanyahu Hükümetinin Sumud Filosu'na saldırısı, tüm insanlığa düşmanlıktır. Sumud Filosu'na dönük müdahale düşmanca ve barbarcadır. Tüm dünyanın bu barbarca müdahale karşısında tek ses olarak hareket etmesi gerekir. Sumud Filosu insanlık demektir" ifadelerini kullandı.

