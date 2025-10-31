Haberler

Ömer Çelik'ten Meclis Başkanına Destek

Ömer Çelik'ten Meclis Başkanına Destek
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, TBMM'deki tartışmalar üzerine yaptığı açıklamada, Meclis Başkanına yönelik yapılan saygısızlıkları kınadı ve demokratik siyasetin gerekliliklerine vurgu yaptı.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Meclis Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş'a dönük yüce Meclis'in çatısı altında gerçekleşen saygısızlığı ve hakaretamiz sözleri en güçlü şekilde kınıyoruz" dedi.

AK Parti'li Çelik, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 'Terörsüz Türkiye' süreci ile ilgili çıkan tartışmaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Çelik, "Meclis Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş'a dönük Yüce Meclis'in çatısı altında gerçekleşen saygısızlığı ve hakaretamiz sözleri en güçlü şekilde kınıyoruz. Meclis Başkanımız ülkemizin önemli meselelerinden biri hakkında Meclisimizde yasalara, demokratik ilkelere ve geleneklere uygun bir şekilde yürütülen bir sürece başkanlık etmektedir. Meclis Başkanımızın sorumlu bir siyaset adamı olarak yürüttüğü meşru bir süreci hedef almak adına sarf edilen saygısız sözler yüce Meclisimize de saygısızlıktır. Muhalefet etmekle saygısızlığı ayırt edemeyenlerin yaptıkları demokratik siyaset değildir, sadece siyaseti zehirleme faaliyetidir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Katliam görüntüleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı isyan ettirdi: Derhal durdurulmalı

Katliam görüntüleri Erdoğan'ı isyan ettirdi: Derhal durdurun
Bolu'da 32 şüpheliden 11'ine müebbet! Mahkeme önünde gözyaşları sel oldu

32 şüpheliden 11'ine müebbet! Mahkeme önünde gözyaşları sel oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatih Karagümrük'ün yeni teknik direktörü belli oldu! Şampiyon hoca geri döndü

Karagümrük'ün yeni teknik direktörü belli! Şampiyon hoca geri döndü
Kızılcık Şerbeti'nde fırtına dinmiyor: Sıla Türkoğlu'ndan şaşırtan karar

Başroldeki isim diziden ayrılıyor
Abraham, Galatasaraylı minik taraftarla fotoğraf çektirdi! Yaptığı hareket gündem oldu

Galatasaraylı minikle fotoğraf çektirdi! Yaptığı hareket gündem oldu
İETT otobüsünde bıçakla dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı

İETT otobüsünde dehşet! Ortalık kan gölüne döndü
Fatih Karagümrük'ün yeni teknik direktörü belli oldu! Şampiyon hoca geri döndü

Karagümrük'ün yeni teknik direktörü belli! Şampiyon hoca geri döndü
Valiz içinde cesedi bulunan Ayşe Tokyaz'ın otopsi raporu çıktı

Valiz içinde cesedi bulunan Ayşe Tokyaz'ın otopsi raporu çıktı
Cardi B'nin canlı yayındaki hijyen itirafı şaşkınlık yarattı

Ünlü ismin canlı yayındaki itirafı şaşkınlık yarattı
Pazartesi açıklanacak veri öncesi Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı

Pazartesi günü açıklanacak veri öncesi Bakan Şimşek'ten kritik mesaj
Milli Basketbolcu Furkan Korkmaz'ın yeni takımı belli oldu

Milli basketbolcu Furkan Korkmaz, yeni takımına imzayı attı
Ağlayarak zor günler geçirdiğini duyuran Nagihan Karadere'den yeni açıklama

Ağlayarak zor günler geçirdiğini söylemişti! Yeni haber geldi
Kartalkaya davasında karar çıktı! Halit Ergül dahil 11 kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis

Kartalkaya davasında karar çıktı! 11 kişiye ağırlaştırılmış müebbet
Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında 22 milyar liralık dev derbi

Bu derbinin değeri 22 milyar lira
Bahçeli resepsiyona katılmadı, kulisler kaynıyor! AK Partili isimden dikkat çeken yorum

Kulislerde gündem Bahçeli! AK Partili isim ilk kez bu ifadeyi kullandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.