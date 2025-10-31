Ömer Çelik'ten Meclis Başkanına Destek

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Meclis Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş'a dönük yüce Meclis'in çatısı altında gerçekleşen saygısızlığı ve hakaretamiz sözleri en güçlü şekilde kınıyoruz" dedi.

AK Parti'li Çelik, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 'Terörsüz Türkiye' süreci ile ilgili çıkan tartışmaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Çelik, "Meclis Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş'a dönük Yüce Meclis'in çatısı altında gerçekleşen saygısızlığı ve hakaretamiz sözleri en güçlü şekilde kınıyoruz. Meclis Başkanımız ülkemizin önemli meselelerinden biri hakkında Meclisimizde yasalara, demokratik ilkelere ve geleneklere uygun bir şekilde yürütülen bir sürece başkanlık etmektedir. Meclis Başkanımızın sorumlu bir siyaset adamı olarak yürüttüğü meşru bir süreci hedef almak adına sarf edilen saygısız sözler yüce Meclisimize de saygısızlıktır. Muhalefet etmekle saygısızlığı ayırt edemeyenlerin yaptıkları demokratik siyaset değildir, sadece siyaseti zehirleme faaliyetidir" ifadelerini kullandı.