Ömer Çelik'ten İsrail'e Sert Tepki: Katliam ve İşgal Siyaseti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in Suriye üzerindeki katliam ve işgal siyasetini eleştirerek, bu durumun insanlık değerlerine bir hakaret olduğunu söyledi.

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İsrail tüm bölge ve dünya için katliam ve işgal siyasetinden başka bir amaç gütmüyor. İsrail'in Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü sistematik olarak hedef alması bu lanetli planın parçasıdır" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail tüm bölge ve dünya için katliam ve işgal siyasetinden başka bir amaç gütmüyor. İsrail'in Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü sistematik olarak hedef alması bu lanetli planın parçasıdır. Bu saldırıların birileri tarafından 'İsrail'in güvenliği' olarak etiketlenmesi dünyanın en büyük yalanıdır ve insanlık değerlerine hakarettir. Bugün Suriye'nin içinde hangi odaklar Suriye'nin siyasi birliğine ve toprak bütünlüğüne aykırı tutum takınıyorsa, İsrail'in soykırım siyasetinin aparatıdır. Cumhurbaşkanımız, Suriye'nin siyasi birliğini, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklediğimizi en güçlü şekilde açıkladı. Bu iradenin karşısında durmaya çalışanların İsrail planının parçası olmaktan başka elde edeceği bir şey yoktur" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Doktordan hasta yakınına taciz! Olay ifşa oldu, valilik hemen görevden aldı

Doktorun rezilliği şehri ayağa kaldırdı! Valilik hemen görevden aldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zincir market kasalar dolusu domatesi çöpe döktü

Zincir marketin yaptığına bak! Görüntülerdeki detay yürekleri dağladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.