Ömer Çelik'ten İsrail'e Sert Eleştiri: Soykırım Siyaseti
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını soykırım olarak nitelendirdi. Çelik, uluslararası toplumun bu durumu durdurması gerektiğini vurguladı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, " İsrail, Gazze halkına olduğu gibi uluslararası hukuka ve barış isteyen herkese dönük soykırım siyaseti gütmektedir." ifadesini kullandı.
Çelik, NSosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye saldırısının barış isteyen herkese dönük bir soykırım saldırısı olduğunu belirterek şunları kaydetti:
"İsrail, Gazze halkına olduğu gibi uluslararası hukuka ve barış isteyen herkese dönük soykırım siyaseti gütmektedir. İnsanlığı korumanın tek yolu bu soykırım şebekesinin uluslararası toplum tarafından fiilen durdurulması, yargılanması ve cezalandırılmasıdır."
Kaynak: AA / Dilhan Türker Yıldız - Politika