Ömer Çelik'ten İsrail Dışişleri Bakanına Sert Tepki

ÇELİK: İSRAİL DIŞİŞLERİ BAKANININ SÖZLERİ NAZİ ZİHNİYETİNİN TEMSİLCİSİDİR

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından İsrail Dışişleri Bakanına tepki gösterdi. Çelik, "İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar işgalci, soykırımcı ve günümüzün Nazi yönetimi olan bir ekibin üyesidir. Cumhurbaşkanımıza söylediği sözlerin Avrupa'daki Neo-Nazi'lerle aynı olması şaşırtıcı değil. İsrail Dışişleri Bakanının sözleri Nazi zihniyetinin tam temsilcisidir. Cumhurbaşkanımız soykırımcı Nazi zihniyetine karşı insanlık vicdanını temsil etmektedir. Tüm dünya bunu böyle bilmektedir. İnsanlık adına en gür ve net irade Cumhurbaşkanımızın şahsında somutlaşmıştır" ifadelerini kullandı.