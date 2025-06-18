Ömer Çelik'ten İsrail Dışişleri Bakanı'na Sert Eleştiri

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar'ı, işgalci ve soykırımcı bir zihniyetin temsilcisi olarak nitelendirdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar işgalci, soykırımcı ve günümüzün Nazi yönetimi olan bir ekibin üyesidir" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar işgalci, soykırımcı ve günümüzün Nazi yönetimi olan bir ekibin üyesidir. Cumhurbaşkanımıza söylediği sözlerin Avrupa'daki Neo-Nazi'lerle aynı olması şaşırtıcı değil. İsrail Dışişleri Bakanının sözleri Nazi zihniyetinin tam temsilcisidir. Cumhurbaşkanımız soykırımcı Nazi zihniyetine karşı insanlık vicdanını temsil etmektedir. Tüm dünya bunu böyle bilmektedir. İnsanlık adına en gür ve net irade Cumhurbaşkanımızın şahsında somutlaşmıştır" ifadelerine yer veridi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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