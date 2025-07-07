Ömer Çelik'ten Cumhuriyet Mesajı: 'Türkiye Cumhuriyeti İlelebet Payidar Kalacaktır'

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Türkiye Cumhuriyeti'nin sonsuza dek var olacağına inandıklarını vurgulayarak, Cumhuriyetin milletin hür yaşama iradesinin bir yansıması olduğunu ifade etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet payidar kalacağını bildirdi.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti gözbebeğimizdir. Milletimizin tarih içindeki büyük yürüyüşünün bugünkü varlığı ve ismidir. Cumhuriyetimiz, milletimizin İstiklal Savaşı'mızda ortaya koyduğu hür yaşama irademizin tecellisidir. Cumhuriyetimizi Cumhurbaşkanımız tarafından ilan edilen Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaştırmak en büyük idealimizdir. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır."

Kaynak: AA / Mümin Altaş - Politika
Luis Diaz pes dedirtti! Takım arkadaşının cenazesine katılmadı, gittiği yer ile tepki çekti

Takım arkadaşı vefat etti! O üzülmesi gerekirken bakın ne yaptı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden adamın karnından canlı yılan balığı çıktı

Ağrılar içinde hastaneye gitti, karnından çıkan herkesi şoke etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.