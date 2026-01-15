AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'li yöneticilerin jandarmaya yönelik hakaretlerine tepki Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP yöneticilerinin sistematik bir şekilde yargı mensuplarını ve güvenlik güçlerini hedef almasının kabul edilemeyeceğini belirterek, "Saldırganlık bir siyaset biçimi ya da muhalefet tarzı değildir. Bu şekilde hareket edenlere cevapları siyaset ve hukuk yoluyla muhakkak verilecektir." ifadelerini kullandı.

Çelik, NSosyal hesabından bazı CHP'li yöneticilerin Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde jandarma personeline hakaret etmesine ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"CHP yöneticilerinin sistematik bir şekilde yargı mensuplarını ve güvenlik güçlerini hedef alması kabul edilemez. Bu çirkin davranışları ve sözleri kınıyoruz. Eleştiri siyasetin konusudur ama hakaret ve hedef gösterme siyaset değil, saldırganlıktır. Saldırganlık bir siyaset biçimi ya da muhalefet tarzı değildir. Bu şekilde hareket edenlere cevapları siyaset ve hukuk yoluyla muhakkak verilecektir."