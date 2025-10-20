Ömer Çelik'ten CHP'ye Sert Eleştiriler
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP yönetimini kınayarak, partinin artık bir 'husumet üretim merkezi' haline geldiğini ifade etti. Saldırılara siyaseten ve hukuken karşılık vereceklerini belirtti.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "CHP yönetimi artık kendilerini 'siyasi parti' yöneticisi olmaktan çıkarmış, 'husumet üretim merkezi' haline getirmiştir. Bu husumet kadrosunun Cumhurbaşkanımıza, Cumhur İttifakımıza ve partimize saldırılarını lanetliyoruz. Bu ahlaksız saldırılara siyaset ve hukuk zemininde tavizsiz karşılık vereceğiz." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika